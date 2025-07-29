Цены в Прикамье выросли за месяц на 0,4%

В июне 2025 года цены в Пермском крае увеличились по сравнению с маем на 0,4%. Годовая инфляция повысилась и составила 9,5%. Этот показатель в регионе выше, чем в целом по стране (9,4%). Об этом сообщает Пермское отделение Банка России.

Продовольственные товары в целом за июнь подорожали. В годовом сопоставлении прирост цен на них остается самым существенным среди всех компонентов индекса потребительских цен. Цены на непродовольственные товары за месяц практически не изменились, хотя в связи с укреплением рубля продолжили дешеветь отдельные импортные товары. Цены на услуги продолжили рост из-за недостаточного увеличения предложения в условиях повышенного спроса.

С исключением сезонности рост цен в июне по сравнению с маем ускорился. Это вызвано в том числе ограниченным предложением отдельных видов плодоовощной продукции из-за сниженного урожая овощей в 2024 году.

Годовая инфляция в России в июне снизилась, но пока еще сохраняется существенно выше цели. Банк России намерен вернуть инфляцию к 4% в 2026 году и удерживать вблизи этого уровня в дальнейшем. Для этого ставки в экономике должны оставаться довольно высокими продолжительное время.