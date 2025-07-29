Инфляция в Челябинской области замедлилась до 10% в июне

В июне инфляция в Челябинской области составила почти 10%, уменьшившись к маю на 0,1 процентных пункта. По стране показатель находился на уровне 9,4%, сообщает пресс-служба челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.

Годовой рост цен на продовольственные товары составил 12,3% против 12,5% в мае. Сильнее всего подорожали кондитерские изделия. Из-за неурожая в основных странах-поставщиках увеличилась средняя цена какао-бобов на бирже. Также выросли в стоимости хлеб и хлебобулочные изделия, мясопродукты, так как производители переносили в цены возросшие затраты на закупку сырья, логистику, зарплаты сотрудников. Существенно подешевели яйца. Кроме увеличения их производства, на это повлияло продолжающее действовать соглашение регионального минсельхоза с местными птицефабриками о добровольном ограничении роста отпускных цен на куриные яйца.

Инфляция на непродовольственные товары немного замедлилась — с 4,6% в мае до 4,4% в июне. Снизились цены на электротовары, телерадиотовары, средства связи и компьютеры: роботы-пылесосы, микроволновые печи, стиральные машины, телевизоры, смартфоны, моноблоки и ноутбуки. В основном это связано с укреплением рубля, а также постепенным уменьшением спроса на технику и электронику из-за охлаждения потребительского кредитования. В то же время наиболее заметно выросла стоимость на моющие и чистящие средства, медицинские товары, что вызвано переносом в цены возросших издержек производителей, поставщиков и ретейлеров на сырье, материалы, транспортировку и оплату труда.

Инфляция на услуги осталась на уровне мая — 13,9%. Заметно выросли в цене услуги пассажирского транспорта — в их стоимость услуг включили затраты на топливо, обслуживание и ремонт транспорта. Увеличились в стоимости и образовательные услуги в центрах, обучающих иностранным языкам, из-за возросших цен на аренду помещений, учебные материалы, оплату труда. При этом спрос южноуральцев на услуги таких центров оставался высоким. В июне подешевели туристические поездки за границу. В частности, из-за укрепления рубля снизились цены на отдых в Турции и Египте. Цены на телекоммуникационные услуги почти не изменились, несколько уменьшилась абонентская плата за сотовую связь. В условиях высокой конкуренции для удержания абонентов и привлечения новых клиентов мобильные операторы смягчали ценовую политику.

Виталина Ярховска