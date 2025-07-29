На затопляемых участках дороги в Челябинске установят дождеприемные решетки

В Челябинске на проблемных участках дороги, где во время ливней постоянно топит проезжую часть, установят дополнительные дождеприемные решетки, сообщает пресс-служба мэрии.

Специалисты муниципального казенного учреждения «Эксплуатация внешних инженерных сетей» обследовали участки около трамвайного депо №1 на улице Первой пятилетки, под мостом на улице Валдайская и около дома №17 по улице Молодогвардейцев. Там 28 июля вновь затопило дороги после сильных ливней. Для уменьшения скопления воды на этих территориях установят решетки. Кроме того, на улице Валдайской смонтируют трубопровод для аварийного сброса воды. Все работы по требования мэра Алексея Лошкина выполнят в кратчайшие сроки. Во время дождей, которые прогнозируют до конца недели, специалисты будут круглосуточно работать на ликвидации подтоплений на дорогах.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», утром 28 июля затопило пути у первого трамвайного депо. Из-за скрывшихся под водой стрелок вагоны отправили в объезд. Подтопления случились и на других проблемных участках дороги. По требованию главы города специалисты МКУ «ЭВИС» выехали туда для разработки технического решения по устранению скоплений вод.

Виталина Ярховска