Центр Екатеринбурга перекроют ради шествия колонны ветеранов ВДВ

В Екатеринбурге 2 августа планируют перекрыть центральные улицы ради шествия колонны ветеранов Воздушно-десантных войск (ВДВ), сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Шествие начнется в 9:45 — колонна пройдет к мемориалу «Черный тюльпан», где состоится митинг и возложение цветов. В связи с этим с 9:45 до 10:15 будет временно ограничено движение транспорта по маршруту от памятника основателям города Екатеринбурга проспект Ленина — гостиница «Исеть» — улица Луначарского — улица Первомайская — площадь Советской Армии — мемориал «Черный тюльпан».

Маршруты общественного транспорта останутся без изменений.

Напомним, в прошлом году у мемориального комплекса «Черный тюльпан» в Екатеринбурге в честь 94-ой годовщины создания ВДВ прошел торжественный митинг. В нем приняли участие председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина, вице-губернатор Олег Чемезов, представители общественности, сотни десантников.

Ирина Пичурина