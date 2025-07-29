Власти района Якутии ввели режим ЧС в лесах из-за природных пожаров

В Томпонском районе Якутии объявлен режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального значения. Как сообщает минэкологии республики, в данном районе действует четыре лесных пожара, из них два крупных. Зона чрезвычайной ситуации — границы Баягантайского и Теплоключевского наслегов.

В тушении лесных пожаров задействованы 146 человек и одна единица спецтехники. Вчера в Якутии было ликвидировано семь лесных пожаров на общей площади свыше 400 га. По информации замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Андрея Коноплева, пожары были потушены на территории Верхоянского, Кобяйского, Сунтарского и Усть-Майского районов.

По данным республиканского оперативного штаба, всего на 28 июля в регионе действовало 23 лесных пожара на площади почти 16,6 тыс. га и три ландшафтных возгорания с хватом более 12,6 тыс. га. К их тушению привлечены 324 человека. На аналогичную дату прошлого года в Якутии действовал 131 лесной пожар на площади более 1 млн га. Всего с начала сезона ликвидировано 406 природных пожаров на площади свыше 65,3 тыс. га, в том числе на землях лесфонда — 213 лесных пожаров на общей площади почти 57,8 тыс. га.

Николай Борисов, Якутск