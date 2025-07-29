Рыбинспектор выстрелил в человека на реке Камчатке

В Камчатском крае возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства, стрелявшего в человека на реке Камчатке. Об этом сообщили «Ъ» в Следственном управлении СКР по региону. Его обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Как рассказал представитель ведомства, 20 июля 48-летний государственный инспектор находился на службе на реке Камчатка в районе поселка Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края. Он три раза выстрелил в 35-летнего местного жителя из травматического пистолета. Выстрелы пришлись «в область грудной клетки сзади», уточнил собеседник «Ъ». Законных оснований для этого не было.

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где ему своевременно оказана медицинская помощь. Сейчас здоровью мужчины ничего не угрожает.

В ведомстве «Ъ» также сообщили, что пострадавший гражданин не занимался рыбной ловлей, при нем не было орудий лова. Обвиняемый дал признательные показания, расследование продолжается.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский