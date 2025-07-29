NYP: три человека ранены при стрельбе в центре Манхэттена

В центре Манхэттена в Нью-Йорке произошла стрельба. Пострадали три человека, в том числе полицейский, пишет New York Post (NYP). Стрелявший был, предположительно, вооружен винтовкой типа AR-15.

По данным NYP, раненые находятся в критическом состоянии. На месте работают сотрудники полиции Нью-Йорка, департамента шерифа, а также ФБР. Как сообщают источники издания, мужчина вошел в одно из офисных зданий Манхэттена с винтовкой и забаррикадировался внутри. Его заблокировали на 33-м этаже, после чего обнаружили мертвым с огнестрельным ранением.

Число жертв и раненых может возрасти, поскольку здание еще осматривает полиция. Обстоятельства стрельбы устанавливаются.