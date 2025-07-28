В Пензенской области в реке утонул пенсионер, проводится проверка

Каменский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области организовал проверку по факту обнаружения тела 65-летнего мужчины в реке Варежка. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно предварительным сведениям, 26 июля этого года мужчина отправился рыбачить на реку Варежка в селе Старая Есинеевка и перестал выходить на связь. В ночь на 27 июля его тело нашли в реке.

Следователи изучили место происшествия, на погибшем не выявили телесных повреждений. Специалистам предстоит провести судебно-медицинскую экспертизу. Как только следствие проведет проверку, примет процессуальное решение.

Павел Фролов