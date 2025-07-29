ОСАГО выходит на подписку

На страховом рынке появился новый продукт — ОСАГО по подписке. Такой продукт может быть интересен небольшим страховым компаниям для расширения клиентской базы и реализации кросс-продаж других услуг. Вместе с тем для клиента подобные полисы могут обходиться дороже, чем при единовременном платеже. Кроме того, сегмент ОСАГО остается высокоубыточным, а сама конструкция таких инструментов несет дополнительные риски для страховых компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

«Ренессанс страхование» (занимает восьмое место в сегменте ОСАГО со сборами 3,3 млрд руб. по итогам первого квартала, по данным «Эксперт РА») запустило продажу полисов ОСАГО и каско по подписке, рассказали “Ъ” в компании. В рамках одной подписки страхователь может оформить как два полиса, так и один. При этом полис ОСАГО оплачивается равными платежами ежеквартально, тогда как по каско доступны ежемесячные платежи. Однако страховщик не раскрыл стоимость полиса по подписке в сравнении с единовременной оплатой страховки. Впрочем, как отметили в компании, продление полиса происходит автоматически, но выйти из подписки страхователь может в любой момент.

Запуск подобных продуктов интересен прежде всего не самым крупным страховщикам, которым важно увеличивать свою долю любой ценой, в том числе «привлекая новых клиентов, тогда как лидеры рынка ориентируются на рост маржинальности и эффективности», поясняет финансовый эксперт Андрей Бархота. «Страховщики внедряют подписочные модели, чтобы привлечь новых клиентов и удержать существующих в условиях роста цен»,— указывает аналитик маркетплейса «Банки.ру» Эряния Бочкина.

Вместе с тем лидеры рынка не спешат внедрять отдельные подписки на услуги по ОСАГО. «Наши клиенты пользуются машиной на постоянной основе, а полисы по подписке не обеспечивают их защиту, поскольку клиенты забывают их продлевать. Все это повышает аварийность на дороге, незащищенность водителя и других участников движения»,— поясняет начальник отдела анализа и контроля рисков департамента розничного страхования «РЕСО-Гарантии» (занимает второе место в сегменте ОСАГО; 11,3 млрд руб.) Дмитрий Андреев. В ВСК (четвертое место со сборами; 7 млрд руб.) отмечают, что у них нет подобного продукта, поскольку на данный момент «юридическая конструкция данного продукта неясна». Вместе с тем в «АльфаСтраховании» (первое место в сегменте ОСАГО; почти 12 млрд руб.) предлагают подписку, по которой можно приобрести единый полис на ОСАГО, каско и страхование имущества.

При этом ОСАГО является одним из самых убыточных сегментов страхового рынка. По данным ЦБ, в первом квартале убыточность сегмента составила 85,5%, Кроме того, по словам Андрея Бархоты, стоимость полисов растет ежегодно на 10–20%. Тем не менее это крупнейший обязательный вид страхования, который позволяет не только заработать при правильном ведении бизнеса, но и «дает доступ к широкой клиентской базе автовладельцев, что обеспечивает возможности и для кросс-продаж других страховых продуктов», поясняет управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин. По данным ЦБ, в первом квартале объем собранных премий по ОСАГО достиг 73,9 млрд руб.

Одним из главных преимуществ страховки по подписке является возможность прекратить оплату в любой момент. Также такой формат удобен, так как позволяет «оплачивать полис небольшими ежемесячными платежами, которые не бьют по бюджету», отмечает директор по развитию страхового бизнеса маркетплейса «Сравни» Владислав Головкин. Вместе с тем каждый платеж формирует более высокую итоговую стоимость, чем при покупке классического полиса.

Однако для страховщика запуск подписки в ОСАГО может сопровождаться высокими рисками. Закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» предполагает, что договор может быть заключен по меньшей мере на месяц. При этом «возможность отключать и включать услугу страхования ОСАГО законом не предусмотрена, так что все условия, выбивающиеся за рамки классического ОСАГО, по сути, регулируются только договором», отмечает гендиректор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. При этом в случае возникновения спорных ситуаций «сторонам придется обращаться в суд, предугадать решение которого в условиях пресловутой неопределенности не представляется возможным», отмечает эксперт. Такие ситуации будут возникать, например, в случае если полис «активируется пользователем задним числом, то есть после ДТП, или в случае технического сбоя на стороне страховщика, который вовремя не обработал платеж и заморозил полис», указывает госпожа Барабаш.

Юлия Пославская, Ян Назаренко