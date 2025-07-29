Семь лет отмерь — один раз отрежь

По истечении семилетнего срока с момента регистрации политической партии Минюст вправе в любой момент инициировать проверку на предмет выполнения ею требований закона об обязательном участии в выборах. Это следует из решения Верховного суда по иску о ликвидации партии «Гражданская инициатива». По подсчетам “Ъ”, сейчас в «зоне риска» по этому критерию находятся шесть партий, не выполнивших установленные законом минимальные нормативы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Утверждение представителей «Гражданской инициативы» о необходимости исчисления семилетнего срока (для выполнения требований об участии в выборах) со дня регистрации и далее через каждые семь лет «нельзя признать состоятельным, поскольку оно основано на ошибочном толковании норм материального права». Об этом говорится в мотивировочной части решения Верховного суда, который 17 июня удовлетворил иск Минюста о ликвидации партии. Традиционно в ходе процесса суд оглашает только резолютивную часть решения, а мотивировочная появляется позднее. Как следует из опубликованного на днях соответствующего документа, по истечении семилетнего срока с момента регистрации партии Минюст вправе в любой момент инициировать ее проверку на предмет соответствия требованиям закона об обязательном участии в выборах.

Согласно ст. 37 закона «О политических партиях», партия признается участвующей в выборах, если выдвинутые ею кандидаты были включены в бюллетени: на выборах президента или депутатов Госдумы; на выборах губернаторов как минимум в 10% субъектов РФ; на выборах в заксобрания не менее 20% регионов; на муниципальных выборах более чем в половине субъектов. Чтобы избежать ликвидации, партии достаточно выполнить одно из этих требований.

Напомним, что, по подсчетам Минюста, с весны 2018 года, когда в президентских выборах от «Гражданской инициативы» участвовала журналист Ксения Собчак, партия выдвинула и зарегистрировала кандидатов на выборах в заксобрания всего в одном регионе (вместо требуемых по закону 18), а на муниципальных выборах — в 17 регионах (вместо 45), чего было явно недостаточно для выполнения установленных нормативов. В партии же настаивали на том, что Минюст поспешил с проверкой. Ведь в 2019 году в ответе на запрос Демократической партии министерство само разъясняло, что первый семилетний срок исчисляется с момента внесения в реестр записи о госрегистрации партии, а затем начинается новая семилетка.

Первые семь лет для «Гражданской инициативы» закончились в 2020 году, и там рассчитывали, что к исходу следующей семилетки успеют уложиться в установленные законом нормы.

Однако представитель Минюста в суде назвал принцип «7+7» «выдуманным», а Верховный суд в своем решении указал, что ссылки на решения в отношении других партий «не имеют преюдициального значения».

Письмо Минюста, на которое ссылалась «Гражданская инициатива», является ответом на обращение руководства другой партии и не касается деятельности ответчика, подчеркивается в решении Верховного суда.

Тем не менее, как сообщил “Ъ” лидер «Гражданской инициативы» Андрей Нечаев, ссылка на ранее сложившуюся практику остается одним из основных аргументов апелляционной жалобы, которую подала партия. Даже если Минюст и суды решили изменить правила исчисления семилетнего срока, то должен был быть установлен какой-то переходный период, уверен партиец. «Гражданская инициатива» также намерена привлечь внимание к неопределенности нормы закона, которая позволяет Минюсту проявлять разный подход к разным партиям. Например, в ее случае отсчет семи лет начали через три дня после федеральных выборов, а в случае с «Гражданской силой» (ликвидирована в январе 2025-го также за неучастие в выборах) — через год и один месяц.

На самом деле, если говорить о практике, нормой всегда была проверка партий по истечении первого семилетнего срока и в дальнейшем от любой даты, отмечает политолог Александр Кынев. И это логично, добавляет он, ведь в законе ничего не сказано про следующие семь лет. Но все же норма, требующая от партий обязательного и регулярного участия в выборах, оказалась слишком жесткой, полагает эксперт. По его мнению, это ведет к постепенному сокращению числа партий, ведь, не имея парламентской льготы (права на выдвижение кандидатов на любые выборы без сбора подписей избирателей), выполнить установленный норматив практически невозможно.

По подсчетам “Ъ”, сейчас в «зоне риска» остаются еще как минимум шесть партий, не выполняющих требования закона: это Демократическая партия, партия «За справедливость», Партия прогресса, Партия социальной защиты, Казачья партия и Партия возрождения России.

Все они, по данным Центризбиркома, в последние семь лет не участвовали ни в одной федеральной кампании, а число охваченных ими выборов губернаторов и заксобраний явно не дотягивает до нормы (см. график). Сводных данных по муниципальным выборам ЦИК не публикует, но преодолеть минимальную планку в 45 субъектов РФ не имеющим парламентской льготы партиям, по сути, нереально.

Напомним, что наиболее активно процесс ликвидации партий проходил в 2019–2020 годах — по истечении семи лет с момента либерализации профильного закона, обеспечившей резкий прирост их числа. Если в начале 2019 года в списке Минюста значилась 61 партия, то в сентябре 2020-го — уже 42. К 1 января 2025 года в перечне оставалось всего 25 партий, а по состоянию на 6 июля — только 23. Причем пока в их число входят и «Гражданская инициатива», и Российский общенародный союз, ликвидированный в июле Верховным судом опять-таки за неучастие в выборах (оба решения еще не вступили в силу).

Анастасия Корня