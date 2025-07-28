«Парму» покинул центровой

23-летний Дмитрий Халтурин, выступавший на позиции центрового, покидает пермскую баскетбольную команду. Об этом сообщила пресс-служба «Пармы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: БК «Парма» Фото: БК «Парма»

Пермский клуб воспользовался опцией досрочного расторжения в контракте игрока.

Баскетболист провел в Перми последние 2 сезона. В прошедшем розыгрыше Единой лиги ВТБ он принял участие в 9 матчах, набирая в среднем 2 очка и 1,3 подбора. Ранее он был игроком ЦСКА, но выкупил свой контракт и присоединился к «Парме» в 2023 году.