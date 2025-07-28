За ростовский уголь расплатились с Украиной

В Москве начали рассматривать уголовное дело бывшего генерального директора АО «Шахтоуправление “Обуховская”» Дениса Азарова. По версии следствия, он способствовал невозврату в Россию $146,6 млн выручки от продажи угля за рубеж в 2021–2022 годах. Получателем денег оказалась компания украинского олигарха Рината Ахметова (входит в состав объединения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена в РФ). Сам подсудимый хочет отправиться военным медиком на СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Уроженец Запорожской области Украины Денис Азаров обвиняется СКР в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, господин Азаров подписал от имени своего АО «Шахтоуправление “Обуховская”», принадлежавшего до 2022 года Ринату Ахметову (входит в состав объединения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена в РФ), договор уступки права требования долга в $146,6 млн со швейцарской компании DTEK Trading SA за поставку ей угля в 2021–2022 годах. Затем это право было переуступлено фирме Fabcell Limited господина Ахметова (входит в состав объединения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена в РФ). В дальнейшем право передано «ММС Поланд», которая, как и DTEK Trading SA, контролировалась украинским олигархом.

В результате, считают в ГСУ СКР, долг за поставленный уголь оказался фактически невозвратным. При этом следствие полагает, что Дениса Азарова в 2022 году специально назначили в АО, чтобы он поучаствовал в данной операции. Ринат Ахметов (входит в состав объединения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена в РФ) в уголовном деле не фигурирует, но в нем упоминаются неустановленные лица, одним из которым он, очевидно, и является.

АО «Шахтоуправление “Обуховская”» (АО ШО) занимается добычей и переработкой антрацитного угля в Ростовской области (5 км от города Зверево). Предприятие открыто в 1978 году как шахта «Имени 60-летия Ленинского комсомола», в 1991 году преобразовано в АО «Обуховская», в 2002 году — в АО ШО. Добыча угля на предприятии ведется на глубине 200–1000 метров. Запасы шахтного поля, по данным компании, составляют 74 млн тонн. Производственная мощность предприятия — 1,5 млн тонн угля в год. По данным «СПАРК-Интерфакс», 100% долей компании владеет АО «Лучшее решение». Управляющая компания — ООО «Инвест капитал» (также управляет АО «Донской антрацит» и АО «Кузнецкинвестстрой»). С июня 2022 года по июнь 2023 года пост генерального директора АО ШО занимал Денис Азаров. Выручка компании в 2024 году — 8,4 млрд руб., чистая прибыль в 2023 году — 2,2 млрд руб.

По второму эпизоду подсудимому вменили тот факт, что он скрыл от руководства ПАО «Сбербанк» факт переуступки права требования долга, не внеся его в бухгалтерскую отчетность. Из-за этого ПАО переплатило в мае 2022 года по сделке о приобретении активов АО и теперь намерено взыскать весь ущерб с фигуранта.

Адвокат Елена Цацына сообщила “Ъ”, что ее подзащитный вину не признает, отмечая, что не подписывал договора уступки. По версии защиты, подписи, которые есть в документах,— поддельные.

Договоры сохранились лишь в виде ксерокопий, из-за чего проведенная почерковедческая экспертиза не смогла однозначно ответить на вопрос о подлинности визы господина Азарова. В свою очередь, арбитражные суды установили, что факта переуступки прав требования от АО «Шахтоуправление “Обуховская”» вообще не было, постановив взыскать задолженность в $146,624 млн с DTEK Trading SA.

Адвокат Цацына отметила, что ее подзащитный дважды подавал заявление в Минобороны России о заключении контракта для прохождения службы в зоне СВО, заявив, что он является военным медиком. Однако фигуранту было отказано по причине двойного, российского и украинского, гражданства. От последнего, по словам адвоката, он давно отказался.

Алексей Соковнин