В России закрыли 20 неработающих пунктов пропуска на границе с Украиной

С 1 августа Россия официально закрывает 20 пунктов пропуска, действовавших ранее по соглашению с Украиной. Постановление правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные «Росгранстроя», все эти пункты уже не работают. Речь идет о 13 автомобильных и 7 железнодорожных пунктах. Среди них семь — в белгородской области, шесть — в Ростовской, три — в Курской, по два — в Брянской и Воронежской областях.

Часть пунктов по-прежнему находятся на границе двух стран, а некоторые — перестали быть пограничными из-за присоединения к России территорий ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.