По призванью каланча

Комплекс бывшего пожарного депо на ул. Куйбышева, 11, передан в муниципальную собственность. Сейчас рассматривается вопрос о его дальнейшем использовании. До мая 2024 года помещения каланчи использовались для нужд театра «У Моста», основная сцена которого располагается рядом. По данным «Ъ-Прикамье», в перспективе на участке рядом с каланчой может быть построена новая сцена для театра с привлечением частного инвестора.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

МЧС РФ передало комплекс бывшего пожарного депо по ул. Куйбышева, 11, включая здание с каланчой, в муниципальную собственность. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили в городском департаменте имущественных отношений администрации Перми. Сейчас рассматривается вопрос о дальнейшем использовании здания. О переговорах пермских властей и МЧС по передаче бывшей пожарной каланчи на баланс муниципалитета стало известно в конце 2024 года. До мая того же года ее помещения использовались для нужд МБУК «Пермский театр „У Моста“» — здесь театр изготавливал и хранил декорации.

По данным «Ъ-Прикамье», в перспективе земельный участок, относящийся к бывшей пожарной части, может быть использован для строительства новой сцены театра «У Моста». Дополнительное здание могут построить с привлечением внебюджетных средств частного инвестора. Такая схема уже была успешно отработана властями при строительстве второй сцены Пермского ТЮЗа и благоустройстве театрального квартала «Иль­ТЮЗион». Их возведение проходило при поддержке фонда «Наше будущее».

Директор театра Юлия Аверьянова пояснила «Ъ-Прикамье», что культурное учреждение пока не в курсе передачи здания каланчи в собственность муниципального образования. На вопрос о возможных планах строительства новой сцены театра «У Моста» госпожа Аверьянова не ответила. В департаменте культуры сообщили, что строительство новой сцены театра «У Моста» не планируется.

Здание пожарной каланчи, по данным государственного архива Пермского края, было построено в 1883 году по проекту архитектора В. В. Попатенко. Является памятником инженерного искусства. Объект вместе с участком площадью 3,1 тыс. кв. м находился в федеральной собственности и был передан в оперативное пользование МЧС РФ. Еще в 2021 году театр «У Моста» заключил с МЧС договор о безвозмездном пользовании помещением бывшей пожарной каланчи для хранения декораций и реквизита. После истечения срока договора стороны не успели оформить его продление. При этом театр продолжал использовать объект. В начале 2024 года прокуратура обратила внимание на факт бездоговорного использования федерального имущества и через суд наказала театр «У Моста» предупреждением. Все декорации театра «У Моста» вывезены из каланчи на склад театра. Ранее здание каланчи планировалось реставрировать, а его жителей переселить.

Сейчас МБУК «Театр „У Моста“» занимает здание дореволюционной постройки площадью 1,5 тыс. кв. м в центре Перми (ул. Куйбышева, 11). Худрук театра «У Моста» Сергей Федотов и его актеры неоднократно жаловались, что существующее помещение слишком маленькое для их нужд. Ранее в качестве дополнительных площадок рассматривались завод Шпагина, клуб ГУВД им. Дзержинского и бывшее трамвайное депо «Пермгор­электротранса». В качестве приоритетного места размещения также рассматривали здание клуба ВКИУ на ул. Окулова, 5. Однако после проведения госэкспертизы выяснилось, что без устранения ряда недочетов возвести там новую сцену будет невозможно. В помещении отсутствуют противодымные системы защиты, не предусмотрены светопроемы в наружных стенах, не соблюдены параметры микроклимата. Кроме этого, не соответствуют требованиям и лестничные отсеки. Здание не оборудовано для маломобильных групп населения.

Почетный строитель РФ, руководитель ООО «Прес­тиж» Дмитрий Шешуков считает, что если новую сцену театра «У Моста» все-таки решат обустроить рядом с используемым зданием каланчи, то вариант застройки жильем участка под ней будет невозможен. «Если убрать все стоящие на территории гаражи, где стояли пожарные машины, то тогда появится возможность сделать дополнительное здание для нужд театра. Его можно будет соединить с основной сценой противопожарным переходом»,— пояс­нил эксперт.

Господин Шешуков обратил внимание, что здание каланчи никогда не ремонтировалось, поэтому приведение ее в нормативное состояние потребует «немалого количества финансовых вложений».

Анастасия Леонтьева