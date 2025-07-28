Растрата в особо семейных отношениях

Как стало известно “Ъ”, Лилию Невскую — гражданскую жену бывшего вице-президента страховой группы «Спасские ворота» и экс-топ-менеджера «Группы "Мост"» Михаила Тамирова этапировали в Сибирь. Несмотря на то что вынесенный ей приговор за растрату 133 млн руб. еще не вступил в силу, фигурантка оказалась в Новосибирске. Защита указывает, что это создает препятствия для подготовки к апелляции. Прокуратура также оспорила приговор, очевидно добиваясь ужесточения наказания госпоже Невской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лилию Невскую отправили в новосибирский СИЗО, не дожидаясь апелляции на ее приговор

Фото: Личный архив Лилии Невской Лилию Невскую отправили в новосибирский СИЗО, не дожидаясь апелляции на ее приговор

Фото: Личный архив Лилии Невской

По данным “Ъ”, 40-летнюю Лилию Невскую отправили по этапу 12 июля, спустя месяц после того, как Гагаринский суд Москвы приговорил ее к четырем годам заключения со штрафом в 500 тыс. руб. Через неделю она по почте связалась с родными из СИЗО №1 по Новосибирской области.

4 июня гражданскую супругу миллиардера признали виновной в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Суд согласился с версией прокуратуры о том, что 28 сентября 2022 года госпожа Невская, используя доверенность от бизнесмена, перевела на свой счет в банке принадлежащие ему 133 млн руб. Сделано это было по просьбе господина Тамирова для того, чтобы якобы уберечь его состояние от мошенников — по поддельным документам они добились взыскания с него 840 млн руб. в Арбитражном суде Ингушетии, после чего были выписаны исполнительные листы. «Вверенные ей на хранение» 133 млн руб. госпожа Невская «скрыла от наследницы» — дочери Кристины Тамировой, которой предприниматель еще в 2021 году завещал все свое многомиллиардное состояние, гласит приговор (имеется в распоряжении “Ъ”).

После смерти 72-летнего Михаила Тамирова 11 октября 2022 года госпожа Невская 131,7 млн руб. положила в банк, а затем «обратила данное имущество в свою пользу», нарушив таким образом «волю собственника», указал суд.

Сама госпожа Невская вину отрицала, отмечая, что она прожила с господином Тамировым восемь лет, а тот, предчувствуя свою смерть, подарил ей свои сбережения «без всяких условий» в качестве благодарности за то, что она до последних дней в период тяжелого заболевания была рядом с ним. При этом господин Тамиров намеренно не включил ее в завещание, чтобы избежать возможного конфликта с другими родственниками: официальной женой Ириной Тамировой и дочерью Кристиной, по заявлению которой в августе 2024 года и было возбуждено уголовное дело.

Уголовному разбирательству предшествовало гражданское с Ириной Тамировой, которая требовала признать 133 млн руб. «совместно нажитым имуществом» и вернуть в наследственную массу. В 2023 году Гагаринский райсуд Москвы встал на сторону госпожи Тамировой, однако в 2024 году решение аннулировал Второй кассационный суд, вернув дело на второй круг. В гражданском и уголовном делах параллельно исследовались одни обстоятельства и допрашивались те же свидетели. 13 мая 2025 года судья Гагаринского суда иск к ответчице отклонила.

Адвокат Андрей Безрядов, ссылаясь в том числе на взаимоисключающие решения по гражданскому и уголовному делам, обжаловал приговор. Он указал, что в действиях его подзащитной отсутствовал состав преступления, и просит ее оправдать.

По мнению защитника, материалами дела не был доказан тот факт, что деньги госпоже Невской были «вверены на ответственное хранение», а само разбирательство прошло с многочисленными нарушениями.

В апелляционной жалобе (имеется в распоряжении “Ъ”) господин Безрядов обращает внимание на то, что уголовный суд уклонился от исследования характера взаимоотношений господ Тамирова и Невской, которые, на его взгляд, являются ключевыми. Предприниматель, отметил он, с 2015 по 2022 год потратил на содержание ее семьи, в том числе матери и сына, свыше 300 млн руб., купив две квартиры и машино-место, два автомобиля премиум-класса, а также подарив множество ювелирных украшений и дорогой одежды. Также в данный период олигарх оформил на госпожу Невскую несколько банковских доверенностей.

«Учитывая это, перечисление 133 млн в пользу Невской, которая в последние тяжелые годы жизни окружила его заботой и любовью, является по-человечески понятным и логичным поступком,— отмечает защитник.— Однако данным обстоятельствам суд не дал надлежащей правовой оценки и не указал мотивы, по которым их отвергает».

Господин Безрядов полагает, что приговор основан на показаниях заинтересованных лиц, в частности дочери покойного и ее дважды ранее судимого сожителя Артема Каретникова, а также адвоката Анатолия Толчева. Именно последний, по словам Андрея Безрядова, на похоронах миллиардера и сообщил родственникам о переводе 133 млн руб. госпоже Невской, а в суде изложил версию о том, что именно он якобы посоветовал господину Тамирову спрятать деньги от мошенников у доверенного лица и тот позвонил «Лии».

Вместе с тем защита отмечает, что адвокат Толчев находился в неприязненных отношениях с госпожой Невской, которая жаловалась на него в адвокатскую палату и требовала вернуть часть гонорара.

Что касается наследницы умершего, то, по словам защитника Безрядова, на следствии и в суде Кристина Тамирова давала противоречивые показания.

«Так, на следствии она лишь предполагала, что Невская перевела деньги себе по просьбе отца, в суде же она заявила, что лично слышала об этом от Тамирова, а в приговоре суд вообще указал, что она узнала это от адвоката»,— указал господин Безрядов.

Он утверждает, что суд немотивированно отклонил большинство ходатайств защиты, в частности об истребовании из VIP-отделения банка записи телефонных разговоров с господином Тамировым, который 27 и 28 сентября 2022 года сам санкционировал перевод денег гражданской жене, а также вызове и допросе руководителя отделения банка Юлии Муравьевой, с которой созванивался бизнесмен. Он просил не только зарезервировать нужную сумму, но и открыть для госпожи Невской сберегательный счет.

При этом, по версии защиты, на свидетелей, в том числе сотрудников банка, оказывалось давление. Так, было возбуждено уголовное дело о разглашении банковской тайны (ст. 183 УК), в рамках которого не следователь, а оперативник полиции допросил сотрудницу банка, которая дала показания в пользу госпожи Невской. Дело, выделенное в отдельное производство из расследования растраты, ничем не закончилось.

Адвокаты через суд добиваются возврата госпожи Невской из Новосибирска в Москву. «Ее фактически выслали из столицы, чтобы затруднить подготовку к слушанию в апелляции»,— полагает господин Безрядов.

Между тем его процессуальные оппоненты успели решить миром дело с еще одним наследником миллиардера — внебрачным сыном Денисом Тамировым. Узнав о борьбе за наследство, тот подал иск о признании за ним права на имущество.

В свою очередь, прокуратура, требовавшая для фигурантки пять лет заключения, подала на приговор апелляционное представление, очевидно добиваясь ужесточения наказания.

Мария Локотецкая