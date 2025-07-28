В Черноземье 29 июля будет облачно, от +14°С до +32°С

Во вторник, 29 июля, в большинстве регионов Черноземья прогнозируется облачность. Температура будет варьироваться от +14°С до +32°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью ожидается облачность с прояснениями, температура составит до +19°C. Днем будет переменная облачность, до +32°C.

В Воронеже на протяжении суток прогнозируется ясная погода. Ночью — до +17°C. Днем — до +30°C.

В Курске ночью синоптики обещают облачность с прояснениями, до +18°C. Днем будет ясно, до +29°C.

В Липецке на протяжении суток ожидается переменная облачность. Ночью — до +15°C. Днем — до +29°C.

В Орле ночью будет облачно с прояснениями, до +17°C. Днем ожидается ясная погода, до +30°C.

В Тамбове ночью синоптики прогнозируют переменную облачность, до +14°C. Днем прогнозируют ясную погоду, до +29°C.

Егор Якимов