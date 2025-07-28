«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Президент США Дональд Трамп решил сократить срок своего ультиматума России для урегулирование конфликта на Украине с 50 до 10-12 дней. Если не будет прогресса по украинскому треку, хозяин Белого дома введет вторичные санкции. Российский рынок отреагировал нервно, упал рубль и акции. Но для снижения курса национальной валюты есть и другие причины. И главный вопрос у инвесторов: какими могут быть новые санкции? И как они реализуются? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Многие эксперты считают, что введение 100-процентных или 50-процентных пошлин на покупку российских энергоносителей для Индии и Китая маловероятно. Тем более 28 июля стартовали американо-китайские торговые переговоры, скорее всего, достигнутые договоренности пролонгируют на 90 дней, и вряд ли они будут нарушены. Соединенные Штаты не могут ввести тариф в 100% и для Индии, потому что здесь тоже идут переговоры. И, судя по всему, пошлины для этих стран окажутся невысокими, по аналогии с ЕС и Японией — 15-20%. Точечные вредоносные действия могут быть направлены на логистику. По опыту предыдущих действий, эффект станет заметен в течение двух-трех недель. И как подсчитали аналитики Bloomberg, за последние три года российским компаниям требовалось в среднем две-три недели, чтобы преодолеть логистические санкции, которые придумали и в США, и в Европейском союзе.

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