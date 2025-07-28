РКН не обнаружил аварийных ситуаций на сетях операторов связи на Урале

Роскомнадзор (РКН) провел проверку сетей операторов после жалоб жителей Урала на сбои в работе интернета. Ведомство сообщило «РИА Новости», что аварийных ситуаций на территории Урала, Красноярского края и Ханты-Мансийского автономного округа-Югра (ХМАО) не обнаружено.

Вчера и сегодня жители ХМАО жаловались на проблемы с доступом в интернет. О перебоях связи сообщали в Сургуте, Ханты-Мансийске, Урале. В Красноярском крае наибольшее число проблем было зафиксировано у операторов Tele2 (30% жалоб), МТС (20%), Мегафон (16%) и Билайн (10%).