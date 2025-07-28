В Дагестане спасатели ищут утонувших в реках мужчину и подростка
В Дагестане продолжаются поиски 69-летнего мужчины и 14-летнего подростка, утонувших в реках Андийское Койсу и Аварское Койсу. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС в республике.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан
В поисках задействовали специалистов поисково-спасательных и пожарных частей Шамильского, Тляратинского, Цумадинского, Чародинского и Гунибского районов. Участие в мероприятиях МЧС также принимают местные жители и волонтеры.