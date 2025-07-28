Минздрав и Роспотребнадзор представили данные о заболеваемости гепатитом

Число зарегистрированных случаев гепатита С в России за последние три года возросло в связи с эффективной выявляемостью заболевания. Об этом 28 июля заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов. По его данным, по итогам 2024 года было выявлено 51 тыс. новых случаев гепатита С, но, учитывая средний возраст пациентов (старше 40 лет), речь идет по большей части о давних и впервые выявленных заражениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Чуланов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Владимир Чуланов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В понедельник Роспотребнадзор обнародовал данные, согласно которым заболеваемость острым гепатитом В с 2006 года (после введения массовой вакцинации) снизилась в 16,5 раза, а хроническим гепатитом В — на 30%. Среди детей до 17 лет острый гепатит В практически ликвидирован. По данным ведомства, ежегодно растет количество людей, прошедших обследование на вирусный гепатит С (в 2024 году — 24,8 млн человек).

Заболеваемость детей хроническими вирусными гепатитами, заявил президент детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА России Юрий Лобзин, сократилась вдвое «за последние годы» — до 0,9 на 100 тыс. детей в 2024 году. Это, отметил эксперт, самый низкий показатель за весь период наблюдения.

Он добавил, что в 2024 году терапию против гепатита С получили 668 детей, а за первые полгода 2025 года — 233 ребенка. Охват лечением увеличивается примерно вдвое каждый год и в 2024-м терапию прошли 66 тыс. пациентов, рассказал председатель общественной организации «Вместе против гепатита» Никита Коваленко. Это стало возможным благодаря удешевлению терапии из-за локализации производства лекарств в России. В 2023 году стоимость полного курса лечения составляла 450 тыс. руб., пояснил руководитель координационного центра федерального проекта «Борьба с гепатитом С» Константин Глебов. Теперь пангенотипная схема лечения обходится в 234 тыс. руб., генотип-специфическая — в 146 тыс. руб. при трехмесячном курсе, а при двухмесячном — около 100 тыс. руб.

Наталья Костарнова