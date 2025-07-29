Ушел с рынка — убери за собой

Арбитражный суд удовлетворил заявление конкурсного управляющего о привлечении «дочки» ушедшей из России компании Siemens — ООО «Системс» (ранее ООО «Сименс») и самой материнской компании Siemens Aktiengesellschaft («Сименс АГ») солидарно к субсидиарной ответственности по обязательствам другого дочернего предприятия немецкого концерна — ООО «Нефтегаз и Энергетика» (НиЭ, ранее ООО «Сименс энергетика»). Арбитраж признал, что реорганизация должника в форме выделения НиЭ из ООО «Сименс» являлась незаконной и несправедливой, а план выхода с российского рынка после начала СВО не был экономически обоснованным и не способствовал урегулированию требований с кредиторами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как следует из материалов суда, конкурсным управляющим Игорем Прудеем было подано заявление о привлечении компаний «Системс» и «Сименс АГ» к субсидиарной ответственности по долговым обязательствам, возникшим у НиЭ. Последняя фактически прекратила хозяйственную деятельность, не справившись с последствиями западных санкций после начала спецоперации и значительной кредиторской нагрузкой. В обоснование заявления управляющий ссылался на то, что в рамках реорганизации общества ООО «Системс» в форме выделения ООО «Нефтегаз и Энергетика» было передано значительное количество договоров (авансированных обязательств по ним, гарантийных и сервисных обязательств) без дополнительного резервного обеспечения имуществом, что нарушило права и законные интересы кредиторов НиЭ.

В иске подчеркивается, что подавляющее большинство кредиторов в НиЭ являются конкурсными кредиторами в настоящем деле о банкротстве.

Речь идет про ООО «Лукойл-Энергосети», ОАО «Беларуськалий», АО «КТК», ЗАО «Трест СевЗапЭнергоМонтаж», ООО «Ситиэнерго», ПАО «ЭЛ5-Энерго», РУП «Могилевэнерго», ПАО «Нафтан», АО «Атомтехэнерго» и др.

Так, большая часть из них являлись изначальными заказчиками ООО «Сименс», и обязательства по отработке выплаченных в пользу данной фирмы авансов, а также исполнению гарантийных и сервисных обязательств перешли в ООО «Нефтегаз и Энергетика», что, в том числе, стало предметом арбитражного спора.

Ранее господин Прудей сообщил «Ъ-СПб», что подача заявления о субсидиарной ответственности (вид ответственности, который позволяет взыскать долг не только с должника, но и с любого лица, контролирующего его.— «Ъ-СПб») является его обязанностью с целью формирования конкурсной массы. Он подчеркнул, что это делается также для того, чтобы исключить жалобы со стороны кредиторов НиЭ, поскольку большая часть из них — российские организации с государственным участием, входящие в периметр энергетической безопасности РФ.

Именно этим кредиторам, как настаивает господин Прудей, в первую очередь был причинен ущерб несправедливым распределением имущества и обязательств в рамках реорганизации, а также последующим экономически необоснованным планом выхода ООО «Системс» с российского рынка. Также конкурсным управляющим поданы заявления об оспаривании сделок самого ООО «Системс», которые имеют признаки вывода имущества.

«Заявление об оспаривании сделок подано в защиту интересов независимых кредиторов и с целью сохранения и формирования имущественной массы ООО "Системс" как ответчика по делу о привлечении к субсидиарной ответственности»,— сказано в документе.

По данным государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (БФО ФНС) за 2023 год, валюта баланса у ООО «Системс» составляла 798 млрд рублей, а кредиторская заложенность — всего 29 млн рублей, из чего, по мнению заявителя, следует, что в пользу «учредителей из недружественных стран подлежит распределению сумма в значительном размере – компаниями, зарегистрированными в недружественных странах, поскольку иные притязания кредиторов ООО "Системс" отсутствуют».

Также при наличии неисполненных обязательств НиЭ более чем на 1,5 млрд рублей, которые, в том числе, перешли от «Системс» в результате реорганизации, конкурсный управляющий настаивал, что данная реорганизация могла быть неправомерной в определенной части, с целью перевода долговой нагрузки на ООО «Нефтегаз и Энергетика» без создания дополнительного резервного источника для погашения переводимых обязательств.

25 июля Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти согласился с доводами конкурсного управляющего и удовлетворил заявление привлечении ООО «Системс» и «Сименс АГ» солидарно к субсидиарной ответственности по обязательствам НиЭ в полном объеме.

Андрей Кучеров