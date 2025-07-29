На строительство школы в Набережных Челнах выделят 1,7 млрд рублей

На строительство школы на 1224 места в Набережных Челнах планируют выделить почти 1,7 млрд руб. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

Планируется, что школа будет построена в жилом комплексе «Замелекесье». Подрядчик должен будет выполнить земляные, фасадные, пусконаладочные работы, обустроить автомобильную дорогу, установить инженерные сети.

Заказчиком выступает «Главинвестстрой Республики Татарстан». Денежные средства будут выделены из федерального бюджета и бюджета республики. Строительные работы должны завершить до 1 декабря 2027 года. Срок исполнения контракта — 14 января 2028 года.

Диана Соловьёва