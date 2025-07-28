Президент США устанавливает новый дедлайн для Кремля в 10-12 дней. За это время Москве предлагается найти мирное решение по Украине, в противном случае Вашингтон обещает ввести новые санкции. По словам Дональда Трампа, он разочарован прошедшими переговорами с Владимиром Путиным. Одновременно глава Белого дома вновь подчеркнул, что по-прежнему настроен на партнерские отношения с Россией. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает происходящее очередной попыткой Белого дома активизировать переговорный процесс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Дональд Трамп продемонстрировал классический пример, как можно совмещать приятное с полезным. Президент США провел в Шотландии яркий уикенд и показал миру эксклюзивный бронированный гольф-кар. Конечно же, поиграл в любимую игру на собственном поле в Терберри и заключил историческое тарифное соглашение с Евросоюзом. Многие СМИ назвали данный документ «капитуляцией Европы». Причем надо сказать, что уступка эта не первая — ранее в июне, как известно, прошел саммит НАТО, где страны-участницы согласились с требованием «главного партнера» в 2,5 раза увеличить военные расходы.

Как бы то ни было, на итоговой пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером 47-й президент Соединенных Шатов заявил, что устал от разговоров, которые ничего не меняют. Он намерен установить новый срок для России в 10-12 дней, чтобы найти мирное решение по Украине. Если нет, будут введены так называемые вторичные пошлины на российскую нефть. Хотя Трамп совсем не хочет этого делать, и в целом он России не враг. Есть много потенциально выгодных совместных торговых проектов, в том числе и в сфере редкоземельных металлов. Рубль и фондовый рынок России отреагировали на это снижением.

Глава Белого дома не в первый раз грозит России "дедлайном". Однако сейчас риторика явно ужесточается, и появляется конкретика. Не стоит при этом забывать, что Трамп также любит «сдавать назад», менять позицию.

Но вернемся пока к сделке США и ЕС, среди прочего она предусматривает постепенный отказ от российского газа и масштабные закупки американских энергоносителей, а также оружия. Республиканской администрации абсолютно неважно, куда оно потом пойдет. Понятно, что имеется в виду Украина. Поскольку с пошлинами и санкциями все выглядит достаточно туманно, то вооружения — самый главный фактор. Это то, что Киев просит в первую очередь.

В общем и целом сейчас возникла классическая ситуация, когда прогнозы делать бессмысленно. Единственное, что можно сказать: Трампу удалось возобновить мирный процесс в начале своей второй каденции, однако каких-либо результатов он не принес. Прошло три раунда, а воз и ныне там. Американский президент неоднократно уступал, как он сам признается, и фактически снял свое главное требование о немедленном прекращении огня, но теперь вплотную готов вводить меры давления. Впрочем, пока что ничего не произошло. И, может быть, и не произойдет.

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Дмитрий Дризе