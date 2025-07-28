К взрыву возникло 150 допросов

Следственный комитет России проверяет версию о причастности к взрыву в многоэтажном жилом доме на улице Блинова в Саратове, в результате которого погибли семь человек и были разрушены квартиры на нескольких этажах, одного из жильцов. Тем временем спасатели завершили работы на месте происшествия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Взрыв на Блинова, 2 в Саратове прогремел 25 июля в районе обеда

Фото: Коммерсантъ Взрыв на Блинова, 2 в Саратове прогремел 25 июля в районе обеда

Фото: Коммерсантъ

Поисково-спасательные работы на улице Блинова в Саратове с участием более 400 человек и 120 единиц техники официально завершены к вечеру 27 июля. Объем разобранных завалов превысил 2000 кубометров. Угроза дальнейшего обрушения конструкций устранена. 26 июля жители первого, второго и третьего подъездов смогли вернуться в свои квартиры после восстановления водоснабжения и электроснабжения. 28 июля началось детальное обследование состояния конструкций, сильно поврежденных четвертого и пятого подъездов для оценки возможности их восстановления.

Напомним, 25 июля взрыв газа произошел в десятиэтажно доме по адресу улица Блинова, 2. Обрушилась угловая секция здания с 7 по 10 этаж. Из-под завалов извлекли тела семи погибших, включая одного ребенка. В регионе ввели режим ЧС, 26 июля было объявлено днем траура.

Среди погибших 32-летняя Екатерина Ерофеева, которая работала начальником центральной лаборатории АО «Саратовский завод РМК», сообщили на предприятии. Ее 33-летний супруг Георгий Ерофеев был начальником станции Липовский Приволжской железной дороги. С ними погиб их 4-летний сын. Тела Георгия и ребенка были обнаружены 25 июля, тело Екатерины Ерофеевой извлекли из-под завалов 26 июля. Также погибли 39-летний Юрий Якобенко, его пытались спасти в течение шести часов, но он скончался при транспортировке в больницу, 41-летний А. Райкин, 55-летний Олег Мещеряков и еще один человек (его личность уточняется).

Губернатор Роман Бусаргин пообещал выплатить семьям погибших по 1 млн руб. из резервного фонда региона.

Пострадавшим оказывается помощь в восстановлении документов. Для временного размещения были задействованы школа № 103 и гостиница «Сокол»; на пике эвакуации там разместили около 100 человек.

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Следственный комитет России тем временем продолжает расследовать уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более человек, до 10 лет колонии). Проведено более 150 допросов, назначены строительно-техническая, судебно-медицинская и взрывотехническая экспертизы. Следствие проверяет действия должностных лиц и контролирующих органов.

По данным «МК в Саратове», следствие уже допросило председателя правления ТСЖ «Уютный дом» Сергея Рявкина, который заявил, что коммуникации в доме содержались надлежащим образом. По данным издания, проверяется информация о возможной причастности к инциденту одного из погибших, проживавшего на 9 этаже, который якобы находился в депрессии после развода и испытывал финансовые трудности. По предварительным данным, эпицентр взрыва мог находиться в его квартире. В региональном СУ СКР эту информацию не комментируют.

Режим ЧС регионального уровня, введенный губернатором Романом Бусаргиным, сохраняется. Основные усилия сейчас направлены на помощь пострадавшим и обследование разрушенных конструкций.

Никита Маркелов, Саратов