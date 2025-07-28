Простой не окупился

Апелляционный суд в восемь раз сократил сумму взыскания с московского АО «Объединенная энергостроительная корпорация» (ОЭК) в пользу магнитогорской компании «Работы взрывные специальные» (РВС), выступавшей субподрядчиком на строительстве нефтяного порта «Бухта Север» на Таймыре. ОЭК вместо 593 млн должен заплатить 74 млн руб. При этом от части требований в размере 106,1 млн руб. истец отказался сам. Сейчас магнитогорская компания, первоначально заявившая об убытках в 1,5 млрд руб. из-за простоя по вине подрядчика, находится на грани банкротства.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обе компании возводили нефтяной терминал «Порт бухта Север»

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Обе компании возводили нефтяной терминал «Порт бухта Север»

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд изменил решение по спору об убытках между АО «Работы взрывные специальные» (Магнитогорск) и АО «Объединенная энергостроительная корпорация» (Москва), участвовавших в строительстве нефтетерминала в морском порту «Бухта Север» в Красноярском крае. Сумма взыскания с московской компании в пользу магнитогорской была снижена в восемь раз — с 593 млн до 74 млн руб. Резолютивная часть постановления опубликована в картотеке арбитражных дел.

Согласно материалам дела, апелляционная инстанция приняла отказ истца от части требований на сумму 106,1 млн руб., а также частично удовлетворила апелляционную жалобу ответчика.

Судебный спор между компаниями стартовал в сентябре прошлого года. Изначально сумма требований АО «Работы взрывные специальные» к АО «Объединенная энергостроительная корпорация» составила 1,5 млрд руб. Впоследствии истец снизил ее до 862,5 млн руб., из которых 521,7 млн руб. — задолженность по двум договорам на выполнение буровзрывных работ, 340,8 млн руб. — пени. ОЭК предъявил встречный иск о взыскании 269,2 млн руб. В апреле этого года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил основной и частично встречный иски. После зачета всех требований и исправления опечаток итоговая задолженность «Объединенной энергостроительной корпорации» перед АО «Работы взрывные специальные» составила 592,9 млн руб.

Договоры, о которых шла речь в судебных разбирательствах, компании заключили в декабре 2021-го и в январе 2022 года. РВС в качестве субподрядчика участвовало в строительстве нефтеналивного терминала «Порт бухта Север» на восточном побережье Енисейского залива Карского моря на полуострове Таймыр в Красноярском крае. «Объединенная энергостроительная корпорация» в свою очередь являлась основным подрядчиком объекта в рамках проекта «Восток ойл» компании «Роснефть».

АО «Работы взрывные специальные» зарегистрировано в Магнитогорске в 2003 году. По данным с официального сайта, компания является правопреемником федерального государственного предприятия «Специальные взрывные работы». РВС выполняет специальные взрывные, буровзрывные, буровые и земляные работы, оказывает услуги по механическому демонтажу, маркшейдерскому обслуживанию, переработке строительных отходов и ряд других. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», генеральным директором АО «РВС» является Юрий Овчаров. В 2024 году чистый убыток компании составил 185,2 млн руб., выручка — 286,7 млн руб.

Магнитогорская компания в обосновании иска отмечала, что получила убытки в результате простоя оборудования из-за нарушения условий договора со стороны ответчика. В частности, ОЭК не подготовила площадку под бурение скважин и подъезд к ней автотранспорта. Кроме того, подрядчик не продлил договор на 2024 год, не предоставил своевременно ситуационный план. В результате общий период простоя составил 400 дней, в том числе 191 день в 2024-м. За этот период РВС получили убыток в виде упущенной выгоды, расходов на оплату труда сотрудников, их питание и проживание, оплату услуг по хранению взрывчатых веществ ФГУП «Охрана» и аренду двух буровых установок у заказчика.

АО «Объединенная энергостроительная корпорация» зарегистрировано в Москве в 2005 году. Компания занимается реализацией инфраструктурных проектов, в том числе строительством атомных, гидро- и теплоэлектростанций. По данным «СПАРК-Интерфакс», генеральным директором организации является Сергей Сазонов. Данные об учредителях скрыты. В 2024 году ОЭК получила выручку в размере более 40,4 млрд руб., чистую прибыль — свыше 288 млн руб.

Обжалуя решение первой инстанции, ОЭК указывала на необоснованность доводов истца о причинении ущерба из-за невыплаты средств. Также ответчик ссылался на то, что взыскание столь крупной суммы может нарушить финансово-хозяйственную деятельность компании.

Во время рассмотрения апелляционной жалобы к участию в деле в качестве третьего лица дважды пыталась присоединиться Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №32 по Челябинской области, однако суд ей отказал.

В июле 2024 года ФГУП «Охрана» Росгвардии направило в Арбитражный суд Челябинской области заявление о признании АО «Работы взрывные специальные» банкротом из-за долга 7,6 млн руб. Требования к компании впоследствии также предъявили региональное управление ФНС РФ на сумму 418,5 млн руб., а также ООО «АВ-Сибирь» — 16,7 млн руб. В настоящий момент рассмотрение дела о банкротстве приостановлено.

Ольга Воробьева