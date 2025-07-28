Дмитрий Махонин проинспектировал строительство дорожных объектов в Прикамье

Сегодня, 28 июля, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проинспектировал ряд объектов дорожной инфраструктуры региона. Речь идет об объектах на ул. Крисанова, ул. Строителей, ул. Мира. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: пресс-служба Правительства Пермского края

фото: пресс-служба Правительства Пермского края



На дорожном объекте на ул. Крисанова, на участке от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина, завершены работы по переустройству всех коммуникаций, включая тепловые сети, водоснабжение, канализацию. Также построен и запущен путепровод эстакадного типа с подходами, завершено переустройство водопропускной трубы в районе ул. Мильчакова. Завершается устройство асфальта, а также установка светофоров, знаков, камер фотовидеофиксации, нанесение разметки. В скором времени там обустроят тротуары, велодорожки, газоны, освещение и шумозащитные экраны. Напомним, в первый этап строительства входила реконструкция участка шоссе Космонавтов от ул. Мильчакова до ул. Плеханова с устройством двухуровневой развязки. Второй этап подразумевает продление ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина с устройством трамвайной линии и моста через реку Данилиху.

Отметим, что также началось возведение нового этапа строительства на ул. Строителей, который соединит микрорайон ДКЖ с шоссе Космонавтов.

На улице Мира продолжается реконструкция трамвайных путей. Сейчас идут строительные работы между Стахановским кольцом и ул. Архитектора Свиязева. Завершается монтаж новых плит и рельсошпальной решетки. Новые плиты уложены уже на 77%. Параллельно начался монтаж контактной сети. Позже на протяжении всего участка появятся новые остановочные павильоны. Все работы на ул. Мира концессионер обещает закончить в августе. После планируется запуск трамваев от Стахановского кольца до «Осенцов».

Добавим, модернизация трамвайной системы Перми проходит по концессионному трехстороннему соглашению между администрацией Перми, Правительством Пермского края и ООО «Мовиста регионы Пермь». Всего по концессии должно обновиться 35 километров одиночного трамвайного пути, семь тяговых электроподстанций и трамвайное депо «Балатово».Также уже закуплены и курсируют по городу 44 новых низкопольных трамвая «Львенок». Такого количества новых трамваев нет ни в одном городе России.

Также Дмитрий Махонин проинспектировал две транспортные развязки в районе Березников, строительство которых ведется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», утвержденному президентом РФ Владимиром Путиным.

Первая транспортная развязка строится на подъезде к Березникам в районе поселка Новожилово. Это реконструкция трассы Пермь – Березники на 176-178 км. Дорога расширится с двух до четырех полос, а движение по кругу обеспечит удобный заезд в город. Готовность реконструкции сегодня составляет 80%. Вторая развязка, двухуровневая, появится в районе проспекта Ленина в Березниках (автодорога Кунгур – Соликамск). Готовность объекта на сегодня составляет 55%, завершение всех работ запланировано на конец 2026 года.

Как отмечают в краевом минтрансе, проведенная реконструкция улучшит транспортное сообщение между крупнейшими промышленными центрами Прикамья, а также населенными пунктами, расположенными по пути следования трассы.