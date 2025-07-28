Россия оказалась на 15-м месте в Европе по уровню доступности бензина

Россия заняла 15-е место в Европе по доступности бензина, следует из исследования «РИА Новости». Лидер — Люксембург (на среднюю зарплату можно купить 2,8 тыс. л), далее идут Великобритания (2,5 тыс.), Норвегия, Австрия и Ирландия (свыше 2,2 тыс.). В России на среднюю зарплату можно приобрести 1,3 л бензина АИ-95 — в 2,5 раза больше, чем стране-аутсайдере рейтинга — Молдавии (546 литров).

Бензин АИ-95 дешевле всего в Казахстане — 40 руб. за л, следом — Россия (62,3 руб.) и Белоруссия (69 руб.). В пятерку входят Молдавия и Болгария. Самые высокие цены — в Дании (179 руб.), Нидерландах, Греции, Италии и Франции — от 160 руб. за л.

Дизельное топливо тоже самое дешевое в Казахстане — 46,9 руб. за л, за ним — Белоруссия (68,8) и Россия (71,5). В Дании литр стоит почти 160 руб., в других странах Западной Европы — от 150. Во многих странах Европы бензин подешевел, особенно в Норвегии (–8,7%), Швеции и Венгрии. Рост цен зафиксирован только в Белоруссии (+6,6%), России (+2,7%) и Казахстане (+1,9%).

Эксперты, с которыми поговорили «РИА Новости», ожидают, что в 2025 году средняя цена нефти Brent будет ниже — около $70–75 за баррель. Это может снизить стоимость бензина в Европе и повысить его доступность. В России цены сдерживает запрет на экспорт, поэтому рост не должен превысить инфляцию, а при росте зарплат доступность бензина даже улучшится.