В Екатеринбурге планируют завершить реставрацию «Домов Госпромурала» в 2026 году

Третий этап реставрационных работ в памятнике конструктивизма «Дома Госпромурала» в Екатеринбурге будет завершен в середине 2026 года, рассказал на пресс-конференции директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жилой комплекс «Дома Госпромурала»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Жилой комплекс «Дома Госпромурала»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Мы надеемся, что к середине 2026 года при поддержке нашего нового резидента — информационного центра атомной энергетики — мы сумеем отреставрировать первый этаж пространства. Сейчас мы занимаемся не самыми прекрасными, но очень нужными вопросами: заменой инженерных систем, системы отопления, вентиляции, электричества»,— пояснил он. По его словам, затем работы будут идти сверху вниз: с шестого по третий этаж. «Ну и останется еще один последний рывок, чтобы отремонтировать второй этаж»,— сказал Игорь Пушкарев.

По его словам, стоимость реконструкции всего комплекса превышает 1 млрд руб.

Жилой комплекс «Дома Госпромурала» построен в 1930-е годы в стиле конструктивизма на проспекте Ленина. Здание называют «Домом-расческой» из-за планировки: его жилые части, словно спицы расчески, раскинуты в разные стороны. Комплекс включает 12 корпусов, восемь из которых жилые. С конца 2021 года Музей истории Екатеринбурга занимается восстановлением объекта в рамках развития креативного кластера «Л52».

Полина Бабинцева