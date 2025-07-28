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Глава Марий Эл поручил построить скважину для двух сел Волжского района

Глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев поручил профильным ведомствам проработать строительство скважины увеличенной мощности для водоснабжения села Помары и деревни Шеренгуб Волжского района. Об этом руководитель региона сообщил в своем Telegram-канале.

«Сейчас эти населенные пункты получают воду от двух водозаборов, но их мощности недостаточно, особенно летом, когда начинается активный полив огородов», — написал глава. По его словам, от жителей поступают жалобы на перебои с водоснабжением.

Господин Зайцев отметил, что новая скважина увеличенной мощности должна обеспечить жителей стабильным водоснабжением даже в пиковые периоды потребления.

Анар Зейналов