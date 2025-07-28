В Гуково при пожаре в автосервисе погиб мужчина и сгорели шесть автомобилей
В Гуково на улице Колодезной при тушении возгорания в автосервисе обнаружено тело 44-летнего погибшего. По информации ГУ МЧС России по Ростовской области, в пожаре сгорели шесть автомобилей.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области
Сообщение о пожаре поступило в 00:16, ликвидировали его в 01:47. Огонь на 1,2 тыс. кв. м ликвидировали 13 сотрудников МЧС России и 5 спецмашин. Причины пожара установит дознаватель ведомства.