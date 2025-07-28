«Металлург» подписал контракт с нападающим Владимиром Ткачевым

Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» заключил контракт с бывшим нападающим омского «Авангарда» Владимиром Ткачевым. Соглашение рассчитано на два года — до конца сезона 2026-2027 годов, сообщат пресс-служба клуба.

29-летний форвард Владимир Ткачев является воспитанником омского хоккея. Профессиональная карьера началась в «Омских ястребах» и «Авангарде». В 2014 году хоккеист уехал в Северную Америку, где выступал за «Монктон Уайлдкэтс» и «Квебек Ремпартс». В сезоне 2015-2016 Владимир Ткачев вернулся в Россию и играл в командах системы СКА, а затем за «Адмирал» и «Салават Юлаев». Сезон 2021-2022 нападающий вновь провел в Северной Америке, а в 2022-м вернулся в Россию и играл за «Авангард».

Большую часть прошедшего сезона Владимир Ткачев пропустил из-за травмы и принял участие в 17-и играх, набрав 15 (4+11) очков. Всего же в Континентальной хоккейной лиге на его счету 470 игр и 389 баллов.