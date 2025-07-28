В больнице Челнов пять дней спасали беременную девушку с двумя инфарктами

В больнице скорой медицинской помощи (БСМП) Набережных Челнов врачи пять дней спасали жизнь 30-летней беременной местной жительнице, перенесшей два острых инфаркта миокарда. Об этом рассказали в Горздраве города.

Женщина стала пациенткой БСМП в Челнах на 32-й неделе беременности. Врачи подключили сердце пациентки к аппарату ЭКМО. Состояние местной жительницы на время стабилизировалось, а позже начало ухудшаться. Любые хирургические вмешательства могли спровоцировать остановку сердца. Из-за беременности пациентки методы лечения также были ограничены.

Врачи приняли решение провести экстренное кесарево сечение с коллегами из РКБ, не отключая пациентку от аппарата ЭКМО. В результате родилась девочка весом 1,7 кг. После обследования младенца передали в ДРКБ.

Пациентку эвакуировали в Москву спецбортом Ил-76 МЧС России. Там жительнице Челнов пересадили донорское сердце.

Диана Соловьёва