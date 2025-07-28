Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о своих впечатлениях от тестирования устройств и их характеристиках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Huawei Фото: Huawei

Российская розница готовится к запуску продаж флагманских смартфонов Huawei — моделей Pura 80 Pro и Ultra. Мне удалось познакомиться с новинками. Первое, что замечаешь, взяв любой из этих аппаратов в руки, — сильно выпирающий основной блок камер. Это сказывается на балансе и эргономике в целом не в лучшую сторону. Но надпись XMAGE рядом с объективами подсказывает, что съемка — важнейший либо же один из ключевых сценариев для пользователя этих аппаратов. О камерах и их возможностях в новой серии Pura расскажу отдельно.

Материалы и сборка новинок на должном для флагманов уровне. Есть особо выделяющееся визуальное решение корпуса в цвете «глянцевый красный». Корпусы в белом и черном, в том числе с применением золотистых элементов, выглядят как покрытая глазурью керамика. Привлекательно, стильно и одновременно хорошо собирает отпечатки пальцев. И модель Pro, и Ultra получили износостойкое стекло Kunlun Glass второго поколения. У первой LTPO OLED-дисплей с диагональю 6,8 дюйма, поддержка адаптивной частоты от 1 Гц до 120 Гц. Главный флагман также имеет аналогичный размер и характеристики экрана плюс высокую пиковую яркость до 3000 нит.

Разработчики снабдили версию Ultra набором памяти 16 Гб оперативной и 512 Гб постоянной. Такой же объем хранилища у модели Pro, а вот оперативки чуть меньше — 12 Гб. В каждую из новинок инженеры поместили батарею емкостью 5170 мАч. Смартфоны поддерживают сверхбыструю проводную зарядку до 100 Вт и беспроводную, чуть с меньшей, но все равно впечатляющей мощностью до 80 Вт. От воды и пыли устройства защищены по стандартам IP68 и IP69. Последний, например, подразумевает не просто случайное попадание в воду, но и устойчивость к водяным струям высокой температуры. Особенно при знакомстве с новинками Huawei меня поразил звук — такое мягкое и одновременно мощное стереозвучание со смартфона я ощутил впервые. Вряд ли это частый сценарий, но если потребуется что-либо прослушать со встроенных динамиков новинок серии Pura, то это отличный выбор.

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Александр Леви