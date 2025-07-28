В Оренбуржье арестован высокопоставленный сотрудник полиции

Ленинский районный суд Оренбурга арестовал заместителя начальника ОМВД России по Сорочинскому городскому округу Алексея Ефремова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, за что грозит до 15 лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Задержанный несколько дней назад Алексей Ефремов и его защита просили домашний арест, но суд отказал. Удовлетворил ходатайство следствия, полицейский будет находиться в СИЗО до 24 сентября.

Андрей Сазонов