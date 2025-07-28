В Самаре разыскивают подозреваемого в наезде на подростка и свидетелей ДТП

Сотрудники полиции разыскивают подозреваемого, который на мотоцикле совершил наезд на 12-летнего ребенка и скрылся с места преступления. Также разыскиваются возможные свидетели ДТП, сообщает МВД Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По информации ведомства, в воскресенье, 27 июля, в 19:00 (MSK+1), водитель мотоцикла двигался по ул. Свободы в направлении ул. Ново Вокзальный. Напротив дома №108 он наехал на подростка, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого водитель оставил место ДТП. Бригада скорой помощи доставила ребенка в больницу. Назначено амбулаторное лечение.

В качестве примет водителя мотоцикла в МВД Самарской области называют светлые волосы. На вид мужчине 30-35 лет.

Руфия Кутляева