Бывший пермский финансист выпустил новую книгу

Бывший пермский финансист и писатель Эдуард Матвеев выпустил в июле новую книгу — «Как не убить своего подростка и выжить самому». Об этом автор сообщил на своей странице в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдуард Матвеев.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Эдуард Матвеев.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Новая книга — не развлекательное чтиво, а, на мой взгляд, огромная помощь современным родителям, которых с одинаковыми проблемами за последние лет 5 я встречал... ну уж очень много. И именно для того, чтобы они смогли без всяких психологов с их типовыми разговорами и психотерапевтов с неизменной пригоршней таблеток, разобраться в себе, в ситуации, и в том, как себя вести, я и написал эту книгу»,— поделился в своем посте бывший финансист.

Эдуард Матвеев начал карьеру в 1996 году в Пермской фондовой компании в качестве брокера. Позже занял должность начальника аналитического отдела. С 2002 по 2003 год работал в инвестиционной компании «Витус» начальником отдела портфельного управления. В 2003 году перешел в управляющую компанию «Парма-Менеджмент» на должность исполнительного директора. С 2008 по 2012 годы был генеральным директором УК «Парма-Менеджмент». С 2012 по 2016 годы возглавлял Управляющую компанию «Кастом Кэпитал», входящую в «Кастом Кэпитал Групп». Имеет сертификат CIIA (Certified International Investment Analyst). Разработал систему тренингов нового поколения для детей по финансам и инвестициям «Лесная биржа».