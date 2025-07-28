В Челябинске завели дело после травмирования трех пассажиров в ДТП с автобусами

Следственный отдел по Курчатовскому району Челябинска возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан) после столкновения двух автобусов. В дорожно-транспортном происшествии пострадали три пассажира, в том числе несовершеннолетний, сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

Дорожная авария произошла вечером 27 июля. По данным управления ГАИ по городу, рядом с домом №48 на Комсомольском проспекте 48-летний водитель ЛиАЗ врезался в стоявший на остановке автобус Volgabus под управлением 32-летнего горожанина. Травмы получили два пассажира ЛиАЗа 13 и 25 лет и одна 48-летняя пассажирка Volgabus.

Следователь истребовал документы об организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности в пути, в том числе техническом состоянии транспорта перед выпуском на линию. Устанавливаются обстоятельства, причины и условия случившегося.

Виталина Ярховска