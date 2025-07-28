Уголовное дело о неуплате 155 млн рублей НДС в Удмуртии направят в суд Москвы

В Удмуртии утверждено обвинительное заключение в отношении трех лиц, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов на добавленную стоимость в размере 155 млн руб. (ч. 2 ст. 199 УК РФ, до пяти лет лишения свободы), сообщает пресс-служба прокуратуры по республике.

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Следствие считает, что с января 2020-го по апрель 2022 года директор организации и его знакомые включали в налоговые декларации ложные сведения о сделках с юридическими лицами, что привело к неуплате налога.

На имущество обвиняемых наложен арест для возмещения ущерба. Уголовное дело будет направлено в Измайловский райсуд Москвы.