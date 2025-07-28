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В Самаре начался пожар на Кировском рынке

В Самаре произошел пожар на проспекте Кирова, 34, сообщили в областном ГУ МЧС. По этому адресу находится Кировский рынок.

Фото: Сергей Чернов, Коммерсантъ

Фото: Сергей Чернов, Коммерсантъ

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 15:31 (MSK+1).

«Прибывшими подразделениями было установлено, что происходит горение двухэтажного кафе на площади 150 квадратных метров»,— говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что пострадавших нет. К тушению огня привлечены 46 специалистов и 14 единиц техники.

Сабрина Самедова