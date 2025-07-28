В Самаре начался пожар на Кировском рынке
В Самаре произошел пожар на проспекте Кирова, 34, сообщили в областном ГУ МЧС. По этому адресу находится Кировский рынок.
Фото: Сергей Чернов, Коммерсантъ
Сообщение о ЧП поступило спасателям в 15:31 (MSK+1).
«Прибывшими подразделениями было установлено, что происходит горение двухэтажного кафе на площади 150 квадратных метров»,— говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.
Отмечается, что пострадавших нет. К тушению огня привлечены 46 специалистов и 14 единиц техники.