В Самаре начался пожар на Кировском рынке

В Самаре произошел пожар на проспекте Кирова, 34, сообщили в областном ГУ МЧС. По этому адресу находится Кировский рынок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Чернов, Коммерсантъ Фото: Сергей Чернов, Коммерсантъ

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 15:31 (MSK+1).

«Прибывшими подразделениями было установлено, что происходит горение двухэтажного кафе на площади 150 квадратных метров»,— говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что пострадавших нет. К тушению огня привлечены 46 специалистов и 14 единиц техники.

Сабрина Самедова