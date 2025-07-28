Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы Вурман-Сюктерского сельского поселения Чебоксарского района по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, причинившем ущерб бюджету на сумму почти 9 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Чувашии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-главу поселения в Чувашии подозревают в хищении 9 млн рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Экс-главу поселения в Чувашии подозревают в хищении 9 млн рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с сентября по декабрь 2021 года подозреваемый действовал в интересах коммерческой организации при строительстве водопроводной сети в деревне Кибечкасы. Он согласовал неофициальные изменения проектной документации без экспертного сопровождения и строительного контроля, а также не организовал надлежащую приемку работ.

В результате подрядные работы выполнены не в полном объеме, а бюджету поселения причинен ущерб. Суд наложил арест на недвижимое имущество подозреваемого для возмещения ущерба. Следователи продолжают изучать контрактную и бухгалтерскую документацию, допрашивают свидетелей.

Анар Зейналов