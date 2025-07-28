Археологический детектив, готический ампир и заколдованные пули

На пороге августа в Нижнем Новгороде пройдут лекции о коллажном искусстве, археологических находках и психологии в литературе. В городе откроется театральный фестиваль «Специфик», состоятся концерты классической музыки. О наиболее заметных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Опера Карла Вебера «Вольный стрелок» на Брегенцском фестивале

Фото: Sven Mandel / Bregenzer Festspiele Опера Карла Вебера «Вольный стрелок» на Брегенцском фестивале

Фото: Sven Mandel / Bregenzer Festspiele

29 июля в кинотеатре «Империя грез» в торговом центре «Небо» на улице Большая Покровская, 82 покажут оперу Карла Вебера «Вольный стрелок». На записи — спектакль 2024 года, впервые поставленный на плавучей сцене на Боденском озере в рамках Брегенцского фестиваля. Действие фантасмагорической сказки происходит в Богемии XVII века. Чтобы жениться на своей возлюбленной Агате, молодой егерь Макс должен выиграть стрелковое состязание. Коварный егерь Каспар, продавший душу дьяволу, уговаривает жениха совершить мрачный ритуал и отлить семь «вольных» (то есть заколдованных) пуль, которые никогда не промахиваются: шесть попадут в цель, а последняя подчинится воле демона. Чем закончится история, можно узнать в 19:00 29 июля. Оперу покажут на немецком языке с русскими субтитрами. Билет стоит 600 руб.

30 июля в Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ) на улице Семашко, 7Б основатель и редактор портала «Антропегенез.ру», научный журналист Александр Соколов проведет мероприятие «Археологический детектив». Начнется вечер с викторины о самых загадочных археологических находках, продолжится лекцией «Археологический детектив: история разоблачения подделок», а закончится просмотром фильма «Соколов, Дробышевский и неуместный артефакт. Реконструкция внешности по хрустальному черепу». Начало в 18:00, вход по регистрации.

31 июля на площадке «Территория эмоций» в парке «Швейцария», 35/3, к. 1 состоится лекция «Психология в литературе. Профайлинг персонажей Дэниела Киза». Кандидат филологических наук, лингвист Екатерина Фомина расскажет об авторских приемах для изображения сложной психологии персонажей из «Цветов для Элджернона», «Таинственных умов Билли Миллигана», «Пятой Салли» и других романов. Мероприятие начнется в 17:30, для участия нужно зарегистрироваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com / collage_nn Фото: vk.com / collage_nn

31 июля в магазине «Дирижабль» на улице Большая Покровская, 46 состоится коллажный мастер-класс «В мире книг». Сначала художница-коллажистка Юлианна Кулугур расскажет, что такое коллаж, почему это искусство и как с помощью коллажных техник создаются книжные иллюстрации. Затем участники под ее руководством смогут смастерить обложки своих любимых произведений. Начало в 18:00, билет стоит 700 руб.

Каждый четверг июля и августа в саду на улице Короленко, 17 будет звучать живая джазовая музыка. Пятый концерт «Соло в саду» состоится 31 июля. Со сцены прозвучат легкие импровизации. Выступление начнется в 18:30, для участия нужно зарегистрироваться.

1 августа в корпусе Нижегородского художественного музея (НГ ХМ) «Русское искусство» (Дом губернатора в третьем корпусе кремля) откроется выставка «Готический ампир». В экспозицию войдет серия из 12 картин, созданная московским художником Егором Кошелевым в стенах НГХМ за две недели. Работы выполнены в технике гризайль, когда изображение создается при помощи тональных градаций одного цвета. Посетить выставку можно будет по единому билету в корпус. Обычный стоит 400 руб., льготный — 200 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Карамазов» на фестивале «Специфик»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Спектакль «Карамазов» на фестивале «Специфик»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

1-3 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый уикенд театрального фестиваля «Специфик», где современные режиссеры переосмысляют русскую классику. Действие традиционно развернется на нетипичных для театра локациях:

на барже на берегу Волги поставят спектакль «Бесприданница» по пьесе Александра Островского,

по пьесе Александра Островского, в закрывшемся и опустевшем торговом центре «Этажи» на улице Белинского, 63 представят спектакль «Мещане» по пьесе Максима Горького,

по пьесе Максима Горького, в чайной «Столбы» на улице Кожевенная, 11 покажут спектакль «Яма» по повести Александра Куприна.

Билет на каждую постановку стоит 1,2 тыс. руб. Программа второго уикенда (8-10 августа) появится позже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фольклорно-этнографический ансамбль «Светец»

Фото: Марина Жиделева Фольклорно-этнографический ансамбль «Светец»

Фото: Марина Жиделева

2 августа в музее-заповеднике «Щелоковский хутор» на улице Горбатовская, 41 состоится концерт фольклорно-этнографического ансамбля «Светец» из Твери. В программе — календарные и семейные обрядовые песни, стихи, плясовые наигрыши на гуслях, балалайках и свирелях и другие жанры народного творчества. Мероприятие начнется в 12:00, посетить его можно по билету в музей. Взрослый стоит 300 руб., льготный (для студентов и пенсионеров) — 200 руб.

В Пакгаузе на улице Стрелка, 21Ж продолжается фестиваль фортепианных концертов Pianissimo, призванный познакомить публику с молодыми исполнителями. В 19:00 2 августа выступит пианист Фарук Калайджи из Турции. Со сцены прозвучат композиции Шуберта - Листа «Серенада», «Гретхен за прялкой» и «Лесной царь», фортепианная транскрипция сцены «Смерть Изольды» из оперы Рихарда Вагнера «Тристан и Изольда», «Новелетта N8» Роберта Шумана. А в 17:00 3 августа бразильский пианист Тео Синг исполнит произведения Иоганна Себастьяна Баха, Людвига ван Бетховена, Фридерика Шопена, Клода Дебюсси и Эйтора Вилла-Лобоса. Билеты — от 1 до 3 тыс. руб.

3 августа в саду на улице Короленко, 17 пройдет очередной концерт из серии «Романсы в саду». Солистки Светлана Ползикова и Ольга Валентинова (вокал) и Мария Псомиади (гитара) исполнят городские дореволюционные и советские романсы. Мероприятие начнется в 19:00. Для участия нужно зарегистрироваться.

Подготовила Елена Ковалева

Какие выставки продолжают работу До 10 августа в арт-пространстве «Цех» на улице Варварская, 32 открыта выставка «Цифровые надежды» в рамках Первой международной биеннале экологического искусства. До 10 августа в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9А открыта выставка Евгения Канаева «В рамках пространства». До 11 августа в «Академии Маяк» на Нижневолжской набережной, 11 открыта выставка «Чистая энергия» — спецпроект Первой международной биеннале экологического искусства. До 17 августа в корпусе Нижегородского художественного музея (НГХМ) «Искусство ХХ века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка «Метаморфозы в дереве. Рашид и Инесса Азбухановы». До 24 августа в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка Наталии Панковой «Цветное время». До 24 августа в «Терминале А» на улице Красная Слобода, 9 открыта выставка Евгения Комухина «Бесконечное лето Вити Повезло» и выставка Анны Bat «Невозможная география: Енисей в гостях у Волги и Оки». До 31 августа в студии «Тихая» на улице Ульянова, 4В открыта выставка «Наши двери всегда закрыты». До 1 октября в здании Мытного рынка на улице Большая Покровская, 2А и в бывшей гостинице Ермолаевых на улице Стрелка, 1 открыт главный проект Первой международной биеннале экологического искусства «Кожа Земли». До 19 октября в Арсенале в шестом корпусе кремля открыта выставка «Мечты о доме» — часть Первой международной биеннале экологического искусства. До 31 октября в Никольской башне кремля открыта выставка «Путь археолога. К 100-летию В.Ф. Черникова». До 16 ноября в Арсенале в шестом корпусе кремля открыта выставка «Земное/Планетарное» — часть Первой международной биеннале экологического искусства.