Пассажиропоток уфимских пригородных поездов вырос до 1,3 млн человек

С января по июнь пригородные поезда по маршруту Дема – Уфа — Иглино перевезли 1,3 млн пассажиров. По сравнению с первым полугодием прошлого года пассажиропоток увеличился на 12%, сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Самой востребованной станцией Уфимской агломерации стало Иглино, где было зафиксировано 179 тыс. пассажиров. В январе — июне 2024 года показатель был меньше на 54 тыс.

Между Демой и Иглино сегодня курсирует 55 пригородных поездов.

Идэль Гумеров