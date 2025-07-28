Суд обязал жительницу Башкирии ликвидировать очаг бруцеллеза

Стерлибашевский межрайонный суд обязал жительницу Башкирии немедленно ликвидировать очаг бруцеллеза. Решение принято по иску государственного комитета Башкирии по ветеринарии, просившего суд обязать ответчика сдать на убой больных коров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Как сообщила Объединенная пресс-служба судов республики, при исследовании крови у крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве ответчицы был диагностирован бруцеллез. Инспекторы ветнадзора установили карантин, однако в установленный срок хозяйка не сдала больных животных на убой.

Майя Иванова