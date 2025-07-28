Пензячку осудили по делу о хищении бюджетных средств на покупку жилья

В Пензенской области суд вынес приговор в отношении 31-летней жительницы Кузнецка по уголовному делу о хищении бюджетных средств, выделенных ей на приобретение жилья (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, фигурантка предоставила в Отдел социальной защиты населения администрации Кузнецка заявление и документы о покупке квартиры в Неверкинском районе за 500 тыс. руб. Ей перечислили денежные средства в рамках мер соцподдержки, после чего она потратила их по своему усмотрению. Реальная стоимость квартиры составляла 230 тыс. руб., но фигурантка ее завысила. Свою вину она признала.

По решению суда женщина получила два года лишения свободы условно с испытательным сроком 24 месяца. Кроме того, суд по иску прокуратуры обязал фигурантку возместить материальный ущерб в размере 270 тыс. руб. Приговор вступил в законную силу.

Павел Фролов