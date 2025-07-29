Управление ФАС по Татарстану выдало предупреждение исполкому Азнакаевского района о нарушении антимонопольного законодательства из-за незавершенного демонтажа пяти незаконно установленных рекламных конструкций в городе. Информация об этом опубликована в базе решений и правовых актов ФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран УФАС Татарстана дал месяц исполкому Азнакаево на демонтаж рекламных щитов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ УФАС Татарстана дал месяц исполкому Азнакаево на демонтаж рекламных щитов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Поводом для предупреждения стало обращение ООО «Эм-Би-Си», которое выявило рекламные щиты, установленные без разрешений и договоров с собственниками земельных участков.

Исполком выдал владельцам щитов предписания о демонтаже еще в мае 2025 года, но работы не были выполнены в установленный срок. По данным на июль, демонтаж так и не завершен. Власти района сообщили, что изыскивают средства для проведения работ.

ФАС считает, что бездействие местных властей ставит недобросовестных участников рынка рекламы в неравное положение с теми, кто соблюдает закон. По мнению ведомства, это может привести к ограничению конкуренции.

Исполком должен устранить нарушения в течение 30 дней с момента получения предупреждения.

Анар Зейналов