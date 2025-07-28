В Самарской области собрали первый миллион тонн зерна

В Самарской области на данный момент собрано более 1 млн т зерна с почти 300 тыс. гектаров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Средняя урожайность составляет 34 ц/га. Наибольшая урожайность зафиксирована в Борском, Волжском, Кошкинском, Сергиевском и Челно-Вершинском районах, где она превышает 40 ц/га.

Также в регионе продолжается уборка ранних сортов картофеля и овощей. Уже собрано 1273 т картофеля и 3359 т овощной продукции. Параллельно ведется заготовка кормов и подготовка паровых полей для посева озимых под урожай 2026 года.

Андрей Сазонов