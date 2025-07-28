«Джеймс Ганн и раньше отличался бережным отношением к животным»

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, как пес по кличке Крипто из фильма «Супермен» привлек внимание к питомцам из приюта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Warner Bros. Фото: Warner Bros.

Премьера в кино вызвала рост интереса к собачьим приютам. Самый кассовый фильм лета, собравший за первый уикенд проката около $220 млн, вызвал у зрителей небывалый порыв благотворительности. На фоне премьеры «Супермена» Джеймса Ганна все, конечно, обратили внимание и на звезду картины Дэвида Коренсвета, образцового супергероя, но безоговорочно очаровал всех его пес по кличке Крипто.

По сюжету собака не всегда наилучшим образом справляется с командами хозяина, но зато демонстрирует безоговорочную преданность и всегда готова помочь. Зрителей это очень тронуло. По данным приложения для дрессировки собак в Уфе, после премьеры фильма в США количество поисковых запросов в Google «взять собаку из приюта» подскочило на 513%, а число более конкретных запросов, например, «взять собаку из приюта рядом с моим домом», выросло на 163%. Взять щенка под опеку хотели на 30% чаще, причем многие пожелали проявить заботу к собакам той же породы, что и Крипто — шнауцеров. Таких запросов стало на 300% больше.

Любопытно, что Крипто — это скорее помесь шнауцера с терьером, и вообще Суперпес полностью создан при помощи компьютерной графики. Зато у него был прообраз — кинорежиссер Джеймс Ганн сам приютил щенка, работая над сюжетом, и, испытывая все сложности воспитания, как раз и придумал внедрить персонажа в популярную киноленту по комиксам DC. Зоозащитники и владельцы питомников тем временем указывают на риски. Они напоминают, что ажиотаж от фильма утихнет, а собака, взятая из приюта, останется. Это серьезные обязательства, и к решению необходимо подходить взвешенно.

Так или иначе, это еще один пример того, как сильно кинофильм может воздействовать на публику и даже мотивировать совершить конкретное действие. Ганн, кстати, и раньше отличался бережным отношением к животным. В третьей части «Стражей Галактики», по мнению экспертов PETA, ему удалось привлечь внимание к проблеме проведения тестов на животных.

Яна Лубнина