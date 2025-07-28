«Наибольшей популярностью среди зумеров пользуются однокомнатные квартиры»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, какие варианты жилья приобретают летом представители поколений X, Y и Z.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сезонность присуща рынку новостроек, как и многим другим рынкам. Вторая половина лета — время традиционного снижения объема продаж, а в сентябре он обычно покрывается. Но все же и в сезон отпусков офисы продаж не пустеют — немного меняется аудитория. По результатам исследования экспертов компании Pioneer, в рамках которого были проанализированы данные за три года по реализации высокобюджетного жилья в летний период, отмечается, что более половины летних продаж в сегментах бизнес и премиум приходится на миллениалов: чуть более 51% и 50,5% соответственно. Доля поколения X в этих сегментах составляет 30% и 42%, а для Z — почти 19% и почти 7,5%.

Наибольшей популярностью в двух классах недвижимости среди зумеров пользуются однокомнатные квартиры. Двухкомнатные лоты чаще приобретает поколение Y, в то время как трехкомнатные лоты востребованы среди «иксов». В бизнес-классе все поколения отдают предпочтение лотам с отделкой: 70% зумеров, 65% и 60% представителей поколений Y и X соответственно. Эксперты объясняют это не только их желанием как можно скорее заселиться в готовое жилье, но и оптимизировать затраты на ремонт — как временные, так и финансовые. Однако в премиальном сегменте прослеживается иная тенденция: 62% поколения Z, 66% поколения Y и 59% поколения X приобретают квартиры без отделки. Это, вероятно, связано со стремлением и, конечно, возможностью реализовать свои дизайнерские идеи и создать пространство исключительно для себя и своей семьи.

Светлана Бардина