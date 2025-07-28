Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, как команде удалось занять первое место без игроков основного состава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tom Little / Reuters Фото: Tom Little / Reuters

Победа сборной Дании по футболу на Евро 1992 года обрастала легендами много лет. Историю про то, как команду собирали с пляжей известных мировых курортов, упорно рассказывают и сейчас. Хотя датский вратарь Петер Шмейхель не раз называл это ни много ни мало «собачьей чушью».

На самом деле в отпуск игроки основного состава уехать не успели, хотя наставнику Ричарду Мёллеру-Нильсену пришлось уговаривать футболистов сыграть на Евро, так как их отношения с тренером были прохладными. Впрочем, отказы наставник получал порой по объективным причинам. Например, у Кима Вильфорта дочь болела лейкемией. Звезда «Барселоны» Микаэль Лаудруп ехать отказался наотрез, так как не верил в победу. Но наставнику удалось уговорить его брата Бриана. Так что картинку, где богатые ребята нехотя уезжают из Монако для того, чтобы сыграть на Евро, точно придумали потом. Но поверить в нее было нетрудно.

Сборную Югославии сняли с Евро за 10 дней до старта из-за войны в регионе. Именно поэтому тогда играла Дания, которая начала турнир плохо. Ни одного мяча в двух матчах: 0:0 с Англией и поражение 0:1 от хозяев Евро шведов. Сказка началась потом, когда датчане обыграли французов 2:1 с Жан-Пьером Папеном, Эриком Кантона и Дидье Дешамом. Затем прошли Нидерланды с Марко ван Бастеном, который не забил в серии пенальти. И в финале взяли верх над Германией 2:0. Да, все было скоротечно, ведь в те годы на Евро играло всего восемь сборных. И все же это была сенсация, которую обсуждал весь футбольный мир. Вопрос, как без подготовки датчане смогли сотворить такое, задавали всем игрокам команды. Но в историю вошел ответ нападающего Флемминга Поульсена. Он произнес фразу, которую многие повторяют до сих пор: тренируется тот, кто не умеет играть.

Владимир Осипов