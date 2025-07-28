В Челябинске почти на две недели закроют движение на улице Энергетиков

Рядом с парком Плодушка в Ленинском районе Челябинске перекроют улицу Энергетиков. Движение транспорта на этом участке будет закрыто связи с дорожно-строительными работами почти на две недели, сообщает пресс-служба администрации города.

Улицу Энергетиков перекроют рядом с домом №46, в районе остановки «Плодовоягодная» с 22 часов 28 июля до 22 часов 10 августа.

Ограничения связаны со строительством автомобильной дороги по улице Бобруйской. Мэрия просит водителей учитывать дорожную обстановку и заранее планировать маршрут.